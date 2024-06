Muore a 46 anni campione mondiale di karate, addio a Loris Comparin

Si è spento venerdì a soli 47 anni Loris Comparin, originario di Thiene ma residente ad Arsiero: è stato 23 volte Campione Italiano, 3 volte Campione Europeo, 4 volte Campione Del Mondo e 2 volte Campione Intercontinentale nel Karate specialità Kumite. Il campione era stato ricoverato all’ospedale di Santorso per un malore le cui complicanze si sono aggravate nel giro di due settimane arrivando al tragico epilogo. "Loris è stato chiamato in cielo ad insegnare ", ha scritto il papà, Oscar, distrutto dal dolore.

Una tragedia che ha lasciato nel sgomenti famigliari e amici oltre che l’intera comunità di Thiene e di Arsiero e tutti gli allievi del campione. Moltissimi i messaggi di cordoglio sui social per la sua prematura scomparsa.La notizia della morte di Loris è arrivata dal presidente della Fesik (Federazione Educativa Sportiva Italiana Karate), che su un post ha commentato: "Sempre allegro, sorridente, gioviale. A volte un po’ pazzerello; quella sana follia di chi ama la vita e ne vuole gustare ogni attimo. E’ stato un grande atleta, sicuramente uno dei più grandi che la Fesik abbia mai avuto. Non so quanti titoli italiani abbia vinto, ma non è importante. Adorava sempre ricordare il suo titolo mondiale della World Karate Confederation vinto a Fortaleza, in Brasile, nel 2005. Era dotato di incredibili capacità atletiche, un autentico fuori classe. Grazie alla sua esperienza ed agli insegnamenti del padre Oscar, aveva acquisito nel tempo anche una elevata competenza tattica che ha trasmesso con sapienza e professionalità ad i suoi allievi del Centro Sport Thiene. Da quando abbiamo sentito, come un fulmine a ciel sereno, del suo ricovero in ospedale, abbiamo sperato per giorni ad un miracolo, ma non è arrivato. Oggi il mondo del Karate piange non solo un grande atleta, ma anche un grande uomo, onesto e dall’animo buono. Al padre Oscar, alla madre Giacomina, alla sorella Mara, al fratello Nicola, alla figlia Gloria ed a tutti famigliari vanno le più sentite condoglianze. Non ho altre parole, solo lacrime".