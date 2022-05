Allo stadio comunale l'ultimo saluto a Giacomo Del Fiacco

A pochi giorni dalla tragedia che è costata la vita a Giacomo Del Fiacco, la comunità di Nove si prepara a dare l'ultimo saluto al suo concittadino. Oggi, venerdì 13 maggio, sarà il giorno dell'addio. I famigliari hanno scelto di celebrare la cerimonia funebre allo stadio comunale del paese, alle 16.

La morte improvvisa del 20enne, la cui vita si è spezzata nella notte tra sabato e domenica, in un incidente stradale di ritorno da una serata di festa, ha gettato nel dolore papà Gianluca, mamma Sabrina, i fratelli Leonardo, Lorenzo e Gabriele, i nonni Carla e Mimmo, la fidanzata Rebecca e chiunque abbia avuto il piacere di conoscerlo.

Dal calcio, al cinema, le passioni che hanno caratterizzato la giovane vita del 20enne vicentino i cui sogni si sono infranti in un drammatico incidente che ha visto coinvolte altre due persone, il conducente dell'auto che si è schiantata contro un muretto e una ragazza, minorenne, entrambi in ospedale ma con ferite non preoccupanti.