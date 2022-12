Morte Davide Rebellin, il campione sul lastrico: le parole della moglie

C'è grande rabbia e amarezza nelle parole di Francoise Antonini, vedova del campione Davide Rebellin, che ha rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale Oggi dove racconta dei retroscena inaspettati relativi al corridore vicentino.

La donna, sposata in seconde nozze, punta il dito contro chi negli anni lo ha fatto a pezzi, attaccandolo, a suo dire, infondatamente, sul caso doping dopo l'argento olimpico conquistato a Pechino nella prova su strada (accusa caduta con un'assoluzione piena 7 anni dopo i fatti) e poi dal punto di vista fiscale con una causa ancora in corso con l’Agenzia delle Entrate.

Secondo le parole della vedova, il giorno in cui Davide Rebellin è stato travolto ed ucciso da un camion che si è poi dileguato senza prestare soccorso, si stava recando in banca per chiedere un prestito: "Non aveva più soldi sul conto" racconta la vedova riferendosi alla delicata situazione, non ancora conclusa.