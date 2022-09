Morte Davide Pilotto, Camilla Marcante andrà a processo

Camilla andrà a processo. Nella giornata di ieri, martedì 13 settembre, il giudice per l’udienza preliminare Antonella Crea ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale per la 26enne Camilla Marcante, di Caldogno, che era nella vettura che, alle prime luci del 6 giugno 2020, è finita nel fiume Roggia. Nell’occasione, ha perso la vita il 22enne Davide Pilotto. Inoltre, come confermato dall’avvocato della famiglia Pilotto, Leonardo Maran, il giudice ha respinto per la fase processuale la richiesta avanzata dagli stessi di eseguire la perizia sulla centralina della Opel Insigna. Lo stesso avvocato fa sapere a VicenzaToday che verrà chiesto che la perizia venga svolta in fase di dibattito, la sede più consona per l’argomento.

L’udienza si terrà il prossimo 15 dicembre. I dubbi riguardano essenzialmente chi fosse alla guida la mattina del 6 giugno del 2020, quando la vettura, che si trovava sulla strada di Lobia per raggiungere Caldogno, dopo una serata a Jesolo, urtò contro un cordolo della carreggiata, abbattendo le transenne del ponte e cadendo nel fiume. Pilotto probabilmente morì sul colpo, mentre Camilla Marcante si salvò grazie al prodigioso intervento dei vigili del fuoco. L’ipotesi iniziale è che al volante ci fosse Davide ma, in seguito ad alcune indagini, si arrivò a credere che guidasse Camilla. Per ben due volte la procura ha chiesto l’archiviazione, entrambe le volte negata dal giudice per le indagini preliminari, Matteo Mantovani.