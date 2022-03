Arzignano in lutto, addio ad Alessandro Caneva

La comunità di Arzignano è in lutto per la morte di Alessandro Caneva, avvenuta alle 16 di martedì. Caneva, ex capogruppo degli alpini ed ex consigliere comunale, è scomparso improvvisamente a 90 anni. In occasione della Giornata della Memoria, davanti alla casa in cui era cresciuto con la famiglia, erano state deposte due pietre in memoria dei fratelli che durante la Seconda guerra mondiale furono catturati e trovarono la morte, a un anno di distanza l'uno dall'altro, in un campo nazista. "Siate altruisti e siate onesti" è la frase che disse ai giovani studenti presenti in quel'occasione.

"Ci raccogliamo in silenzio accanto ai suoi familiari. La morte di una persona cara, soprattutto quando sopraggiunge inattesa, è un duro colpo", è il messaggio di cordoglio del sindaco Alessia Bevilacqua mentre la sezione ANPI di Arzignano "Sergio Caneva" ha salutato Caneva con un messaggio: "È tornato assieme ai suoi cari fratelli Igino e Amleto, che aveva da poco commemorato durante la posa delle pietre d'inciampo davanti alla loro casa natale. Ha raggiunto insieme a loro Sergio, Lino e Herta, fratelli partigiani di una famiglia di profondo spirito antifascista e democratico. Sapremo portare in alto la tua testimonianza,caro Adriano, e quello spirito che ti ha sempre animato. Buon viaggio".