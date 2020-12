Cgil vicentina in lutto, è morta Fabiola Carletto: "Ciao compagna"

Nella notte tra giovedì e venerdì è venuta a mancare Fabiola Carletto, da poco in pensione dopo una vita dedicata alla militanza sindacale e politica ed alle lotte a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, per i diritti delle donne, per i migranti ed in particolare per le persone più fragili.

La Cgil di Vicenza abbraccia ed è vicina al dolore del marito Paolo e del figlio Mattia. Dopo aver lavorato in fabbrica Fabiola è diventata sindacalista della Fillea e successivamente è stata eletta nella segretaria della Cgil di Vicenza.

Molto legata alla sua Bassano, Fabiola per tanti anni è stata la responsabile della Camera del Lavoro di Bassano e di Marostica, ed in quella veste ha svolto un importante lavoro di presenza e di impegno sociale e politico nel territorio, impegno che tutt'ora svolgeva, con immutata serietà e passione.

"La Cgil vicentina perde una significativa ex dirigente sindacale provinciale, combattiva e mai doma, ed io perdo una compagna con la quale ho condiviso un pezzo importante di esperienza sindacale".

LE PAROLE DEL SEGRETARIO ZANNI