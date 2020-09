Vinta dalla malattia a soli 53 anni: muore assessore comunale, mamma di due figlie

"Ha perso la sua battaglia contro il male che combatteva da tanti anni", a darne la notizia è il sindaco di Piovene Rocchette Erminio Masero con un post ricordo della stimata collaboratrice Cristina Longhi, assessore con deleghe al Sociale, lavoro, famiglia e istruzione, morta nei giorni scorsi all'età di 53 anni.

"È stato un onore per me e per i miei collaboratori lavorare con lei - sottolinea il primo cittadino - ci ha insegnato cosa significa non mollare mai, cosa significa amare la vita, cosa significa affrontarla col sorriso sulle labbra. Siamo vicini al suo adorato Franco, alle amatissime figlie Giorgia e Giada, a mamma Adriana e papà Gianni, a loro va il nostro abbraccio e il nostro affetto. Ciao Cristina ti vogliamo bene!"

La notizia della sua scomparsa ha fatto presto il giro della rete. Tantissimi sono infatti i messaggi di cordoglio lasciati sulle bacheche Facebook, dalla figlia Giorgia: "Non ho mai conosciuto una donna forte come te mamma! Hai lottato, lottato tanto fino all'ultimo come una leonessa!", ai genitori e tanti amici affranti dal dolore per la sua scomparsa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ultimo saluto a Cristina sarà dato martedì, alle 16, nella chiesa arcipretale Santo Stefano di Piovene Rocchette.