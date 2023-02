Mister Italia, podio alle finali nazionali per il vicentino Alberto Torres Magro

Alberto Torres Magro, 24enne di Caldogno è stato eletto Mister Cinema Lauretana nella finale Nazionale di Mister Italia tenutasi ad Arta Terme (Udine) sabato scorso nel “Salone delle Feste” di Palazzo Savoia.

Alberto è del segno del cancro, è alto 190cm con capelli castano scuri e occhi castano verdi, lavora come fotomodello e indossatore. Si definisce solare, simpatico e carismatico. La sua ambizione è diventare uno showman.

La manifestazione è stata presentata da una miss Italia degli anni scorsi: Gloria Zanin Miss Italia 1992. Al suo fianco la friulana Sonia Malisani titolare in carica del titolo Miss Turismo Italia che a settembre volerà in Cina per rappresentare l’Italia alle finali mondiali di Miss Tourism World. In qualità di ospiti e di giurati due Mister delle due nazioni confinanti con il Friuli Venezia Giulia; da Vienna è arrivato Roman Schindler – Mister Austria 2021 mentre da Isola è arrivato Al Sivka – Mister Slovenia 2022. Il neo Mister Italia – Fabio Camattari contraccambierà la visita presenziando alle prossime finali nazionali di Mister Austria e Mister Slovenia.