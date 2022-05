Mister Italia 2022, premiati tre vicentini

Nel fine settimana appena trascorso, la Fiera Campionaria di Padova ha ospitato la tappa veneta di Mister Italia. I 21 concorrenti sono sfilati in tre uscite distinte, la prima con un outfit casual, la seconda con un completo elegante e l’ultima con il costume da bagno.

Primo classificato al quale è andata la fascia “Mister Italia Ascom Padova” è risultato Massimo Altieri, 28enne di Padova, alto 178, capelli castani, occhi verde scuro, del segno del cancro.

I tre vicentini premiati

Altri tre titoli sono andati a dei ragazzi di Vicenza e provincia. Mister New Italy è stato eletto Jirehel Fabris di Nove. Jirehel, figlio di papà italiano e mamma congolese, ha 20 anni, è alto 189 cm, capelli e occhi neri, del segno della vergine, lavora come odontotecnico con l’ambizione di diventare odontoiatra. Oltre ai programmi di vita nel settore in cui già lavora non disdegna il settore della moda e degli shooting fotografici, vorrebbe infatti diventare anche un modello di successo. Come sport predilige il calcio che pratica giocando in una squadra locale.

La fascia di Mister #Millennial è andata a Alberto Magro Torres di Caldogno. Alberto ha 23 anni, è del segno del cancro, capelli castani scuri e occhi verdi, alto 190, lavora come fotomodello e indossatore. Desidererebbe diventare un fotomodello famoso.

A Christian De Iaco di Vicenza è andato il titolo Mister Turismo. Christian è un operatore socio sanitario, alto 180 cm, del segno dei gemelli, capelli castani e occhi verdi, si definisce istintivo, solare e moderno.

I concorrenti accederanno alla finale regionale che si terrà in agosto a Rosolina Mare (Rovigo).