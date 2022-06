Mister Italia 2022, due vicentini "in fascia"

Venerdì, alla discoteca Palmariva di Fossalta di Portogruaro, è andata in scena una delle selezioni di Mister Italia, concorso nato negli anni '80 e collegato ai maggiori concorsi di bellezza maschili mondiali come Mister Mondo, Mister Universo, Mister International e altri ancora.

La serata ha visto in gara 14 concorrenti provenienti dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia, concorrenti che sono sfilati davanti al pubblico e alla giuria in tre uscite; la prima in casual, la seconda in elegante e l’ultima in costume da bagno.

Sulla base dei voti ottenuti la prima delle sette fasce in palio è stata assegnata a Manuel Longhitano, 28enne di San Donà di Piave (Venezia), al quale è andato il titolo di Mister Italia Palmariva. Premiati anche due vicentini, Alberto Torres Magro, 23enne di Caldogno, 3° classificato, ha ricevuto la fascia di Mister Cinema e Nicholas Tescari, 25enne di Malo, al quale è andata la fascia di Mister #Millennial.

Alberto fa il fotomodello e l’indossatore, è alto 190cm, capelli castani scuri e occhi verdi, si definisce solare, intraprendente e alternativo. Ha partecipato al concorso per mettersi in gioco. Nicholas lavora invece come elettricista, gioca a calcio e tifa Inter, ha partecipato al concorso per mettere alla prova se stesso.

I primi classificati accederanno di diritto alla finale regionale in programma a Rosolina Mare (Rovigo). Alle selezioni del concorso Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno.