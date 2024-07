Missili antiaerei alla base militare USA, Cgil VIcenza: "Basta con il riarmo"

Sulla presenza delle unità missilistiche a corto raggio alla caserma militare USA “Del Din” di Vicenza è intervenuto il segretario delal Cgil Vicenza Giancarlo Puggioni.

«La ripresa della rincorsa al riarmo ed alla guerra quali strumenti per definire i rapporti di forza internazionali ci fanno piombare drammaticamente in una realtà semplicemente folle - sottolinea il segretario - Siamo di fatto in guerra, il governo ha già deciso dì aumentare le spese militari, di asservire acriticamente gli Stati Uniti d'America, di sposare la scelta bellicista per di più sul nostro territorio vicentino. Continuare a fornire armi significa alimentare la guerra e le guerre. Basta con il riarmo, si dispieghino le diplomazie e tacciano le armi! È questo ciò che chiediamo: abbiamo manifestato in tante occasioni la nostra contrarietà al riarmo ed alle guerre, e continueremo a farlo insieme a quanti credono e lottano per la Pace».