Miss Colà terme, finale regionale: seconda classificata una vicentina

Sabato sera nella cornice di Villa Pigalle, a Belvedere di Tezze sul Brenta si è tenuta la finale regionale di Miss Colà Terme, in palio l'entrata alla finale Nazionale.

Le concorrenti in gara, hanno sfilato davanti alla giuria e al pubblico in tre uscite distinte: la prima in casual, successivamente in abito elegante arricchita dai gioielli di Vermeer Bijou di Bassano del

Grappa e per concludere in costume da bagno. Il look capelli di tutte le concorrenti è stato curato da Eleonora di LaBaschi parrucchieri.



Prima classificata, alla quale è andata la fascia di Miss Colá Terme VENETO è stata Gioia Ojoh, 17enne di Povegliano (Treviso). Alta 1,72, occhi marroni, capelli neri Gioia è italo-nigeriana, studentessa di Marketing. Seconda classificata Arianna Borgo, 23 anni di Sarcedo, alta 1.72, studentessa di Scienze dell’educazione all’Università di Verona, lavora come barista. Arianna ama leggere libri sulla crescita personale e spirituale. La terza fascia è andata a Asia Canella, di Quarto D’altino (Venezia) alta 1,65 . E’ commessa in un negozio di ottica ed insegna balli caraibicie lavora come Fotomodella. Il suo sogno nel cassetto andare a vivere negli Stati Uniti.

Le prime 3 classificate accederanno alla finale nazionale 2021 che si terrà il 23 ottobre alla Dogana Veneta di Lazise. La vincitrice di Miss Colà Terme 2021 si aggiudicherà un contratto di lavoro del valore di

10mila euro, ed è per questo il concorso con la ''bellezza più premiata d'Italia''.

Coloro che volessero iscriversi per partecipare alle prossime selezioni potranno farlo in tutte le pagine Facebook del concorso https://www.facebook.com/misscolatermeveneto.