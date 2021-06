Miss suocera 2021, il titolo va in Piemonte: premiate dolcezza e simpatia made in Vicenza

Domenica, a conclusione di un’accesa finalissima, che si è tenuta nella località turistica di Bellaria (Riviera Romagnola), Donatella Galvani, 60enne, impiegata, di Torino, mamma di Ilaria, di 26 anni e suocera di Salvatore, ha conquistato il titolo di Miss Suocera 2021, il concorso

ideato da Paolo Teti della Te.Ma Spettacoli (ideatore e Patron anche del concorso “Miss Mamma Italiana”).

Oltre alla classica passerella in abito elegante, la neo “Miss Suocera”, ha parlato di sé e di come trascorre le sue giornate destreggiandosi tra il lavoro e la famiglia e del suo hobby, che ha proposto anche come “prova di abilità”, infatti, Donatella si è esibita in una coreografia di twirling insieme a sua figlia Ilaria (entrambe sono due Majorette), che, unita alla sua simpatia ed alla sua eleganza, le è valso il titolo di “Miss Suocera 2021”.

Premiate anche due suocere vicentine: Vania Pellizzari, mamma di Alice e Giovanni, di 36 e 31 anni, suocera di Manuel e nonna di Arianna ed Alessandro, di 5 e 2 anni, eletta "Miss Suocera Dolcezza” e Graziella Scortegagna, 57enne, operaia, di Cornedo Vicentino, mamma di Riccardo e Simone, di 37 e 35 anni, suocera di Giovanna ed Alice e nonna di Alessandro, eletta "Miss Suocera Simpatia".

Tutte le signore suocere premiate saranno protagoniste del Calendario “Miss Suocera 2022”, il primo calendario dedicato alla figura della suocera, giunto alla sua 5° edizione.

L’evento, Patrocinato dal Comune di Bellaria Igea Marina, è stata presentata da Paolo Teti e da Barbara Semeraro “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”. Madrine d’Onore le Mamme Miss vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana”.