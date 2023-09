È ucraina la più bella della provincia

Nella splendida cornice della piazza dei Signori a Vicenza si è svolta la 17° Edizione del concorso Miss

Provincia di Vicenza. Sono state 20 le ragazze in gara, provenienti da tutto il territorio (capoluogo, Altavilla,

San G. al Monte, Creazzo, Veggiano, Nanto, Cogollo del C., Arzignano, Villaverla, Barbarano, Montebello,

Isola V., Castelgomberto, Costabissara, Zugliano e Mussolente), a contendersi le 11 fasce in palio, sei delle quali offerte dagli sponsor e tre ufficiali.

La vincitrice dell’anno precedente, Rachele Perrello, ha rimesso in palio l’ambito diadema, che quest’anno è stato assegnato dalla giuria alla vicentina d’adozione Mariana Onofrichuk. Il secondo posto, con il titolo di miss Tva Vicenza, è andato ad Andrea Vittoria Bastianello, 23 anni arzignanese, mentre il terzo riconoscimento, miss Giornale di Vicenza, ha premiato la ventiquattrenne Sara Petkovic.

Lo showman della serata è stato Francesco Capobianco. Ha presentato l’evento il giornalista di Tva Fabio Carraro.