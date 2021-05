Miss mamma pollice verde 2021: premiate due vicentine

Terzo posto per Vania Pellizzari e menzione speciale per Edy Mestriner

Nel pomeriggio di domenica, all’Hotel Milano Resort di Bellaria, si sono tenute le premiazioni relative alla 1ª edizione del concorso “Miss Mamma Pollice verde 2021”, l’ultima delle iniziative legate al primo concorso italiano dedicato alla figura della mamma, ideato da Paolo Teti.

Come per le iniziative “Miss Mamma Web”, “Miss Mamma in Poesia” e “Miss Mamma Chef”, a causa della pandemia, il concorso si è tenuto on line, sui canali Social del concorso “Miss Mamma Italiana” ed ha visto la partecipazione di 21 mamme di diverse regioni italiane, le quali hanno mostrato il loro “pollice verde”.

Al concorso hanno partecipato le mamme che, dalla prima edizione ad oggi, si sono aggiudicate una fascia di premiazione a “Miss Mamma Italiana”, le quali lasciati gli abiti eleganti e i tacchi alti da Miss, mostrano le loro capacita, nella cura di balconi, giardini, orti, aiuole, piante da appartamento e fiori.

La giuria tecnica, presieduta dall’esperto del verde Doriano Corbelli, ha assegnato il trofeo, la corona e la fascia con titolo di “Miss Mamma Pollice verde 2021” ad Anna Maria Renna, 43 anni, casalinga, di Gioia del Colle (Bari), che ha mostrato il suo grande terrazzo, dove si prende cura di oltre cento bonsai.

Al terzo posto Vania Pellizzari, 62 anni, casalinga, di Vicenza con dei splendidi giardini fioriti. Premio Speciale “Composizione Originale” per Edy Mestriner, 69 anni, commerciante, di Bassano del Grappa.