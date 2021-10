Miss mamma italiana evergreen 2021: fascia per due vicentine

"Veterane"' del concorso hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare e cimentarsi in varie prove creative o sportive

Si è svolta domenica, a Riccione, la finale di “Miss Mamma Italiana Evergreen 2021”. In "gara" le mamme con più di 56 anni, 23 le finaliste che hanno sfilato in abito elegante ed hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare e cimentarsi in varie prove creative o sportive.

Il titolo è andato a Lorena Brunato 60 anni, naturopata, di Genova, mamma di Stefano e Claudio, di 29 e 27 anni. Una bella donna, solare, elegante e dolce, con lunghi capelli castani e occhi verdi e con l’hobby del tango.

Premiate anche le vicentine Edy Mestriner, 70enne, commerciante, di Tezze sul Brenta, mamma di Davide ed Ermanno, di 50 e 46 anni, alla quale è andata la fascia Fotogenia mentre a Vania Pellizzari, 62enne, casalinga, di Dueville, mamma di Alice e Giovanni, di 36 e 31 anni è andata la fascia Sponsor top.