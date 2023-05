Miss Colà terme, Claudia Cavaliere stacca il pass per la finale regionale

Lunedì sera, a Verona, si è svolta la prima selezione valida per la finale regionale veneta del concorso nazionale Miss Colà Terme. Le concorrenti in gara hanno sfilato davanti a giuria e pubblico in due uscite distinte: la prima in abito elegante e per concludere in costume da bagno.



La fascia di Miss Colá Terme Amen è andata alla trevigiana Veronica Pozzobon, venticinquenne di Montebelluna, alta 1,63. Tra le prime otto premiate che accedono alla finale regionale Veneto 2023 anche la vicentina Claudia Cavaliere, ventiquattrenne di Montebello Vicentino, alta 1.70 cm, impiegata amministrativa di professione con il sogno di lavorare come modella.

La finale nazionale si terrà il 22 ottobre alla Dogana Veneta di Lazise. La vincitrice di Miss Colà Terme 2023 si aggiudicherà un contratto di lavoro del valore di 10.000 euro, ed è per questo il concorso con la

''bellezza più premiata d'Italia''.