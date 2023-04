Mondiali per trapiantati, Mirko Bettega oro nel ciclismo

“Dopo il trionfo dei nostri Alessandro Pege e Marco Mestriner è già arrivato il terzo oro veneto ai campionati mondiali per atleti trapiantati in corso a Perth. Grazie e complimenti, stavolta, a Mirko Bettega - trapiantato di rene – di Montorso Vicentino, neo campione del mondo di ciclismo, andato a Perth con sulle spalle la maglia di campione italiano a cronometro”.

Sono questi i complimenti del Presidente della Regione Veneto, che sta seguendo a distanza le imprese dei rappresentanti veneti ai campionati mondiali per atleti trapiantati, in corso in Australia. “Mirko Bettega – aggiunge – ha compiuto una grande impresa, in una delle discipline più impegnative per una persona che ha subito un trapianto. E’ il simbolo – conclude – della rinascita che una donazione e un trapianto possono rendere realtà”