"Sei un asino, vorrei spararti in bocca", minacce di morte al governatore Zaia

Non è la prima volta che il governatore del Veneto è bersaglio di "leoni da tastiera" che celandosi dietro ad un computer si fanno forti di parole e messaggi intimidatori. Il primo episodio era avvenuto a febbraio quando due vicentini erano stati condannati per diffamazione aggravata dopo aver postato sui social minacce ed ingiurie nei confronti del presidente del Veneto.

Questa volta la minaccia è stata fatta recapitare via mail: "Sei un Asino, vorrei spararti in bocca. Firmato ps". La notizia è stata diffusa domenica mattina. La mail è datata 21 settembre e sarebbe già in corso una denuncia dalla polizia postale del Veneto.

Tante le manifestazioni di solidarietàgiunte al presidente veneto dai governatori di altre regioni come Attilio Fontana (Regione Lombardia), dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Nel panorama della politica vicentina si è espressa anche la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini: "Mai come in questo momento dobbiamo rimanere uniti e condannare qualsiasi intimidazione. Questo è l'unico commento. Non possiamo lasciare che stupidità, cattiverie e violenze si impadroniscano del tavolo democratico. Anche se fosse un gesto di uno sconsiderato, sarebbe estremamente pericoloso non condannare senza se e senza ma queste minacce. Ancor di più vanno condannate se si tratta di minacce con qualche fondamento di pericolosità. A Luca Zaia tutta la mia solidarietà”.