Donazzan "a testa in giù": minacce all'assessora regionale, solidarietà dalla politica

Nuovo attacco contro l'assessora regionale a Formazione e Lavoro Elena Donazzan: "A testa in giù. Fuori i fasci dalle scuole" recita la scritta apparsa sui muri a Padova.

Solidarietà

“Le minacce squalificano chi le profferisce e rafforzano chi le riceve - ha dichiarato il governatore Luca Zaia - All’assessore Elena Donazzan rivolgo la mia totale solidarietà, come donna e come Assessore della Giunta che presiedo”.

“In democrazia, le idee – aggiunge Zaia – si contrastano con altre idee, espresse con senso di civiltà e rispetto dell’avversario. Purtroppo, sempre più di frequente, questo non succede, ed è il segnale preoccupante che ancora una volta giunge da una frangia profondamente minoritaria della società, ma non per questo meno esecrabile”.

Anche la leader di Fdi-An Giorgia Meloni ha espresso il suo sostegno all'esponente vicentina: “L’odio di certa sinistra di cui nessuno parla, perché evidentemente tollerato se rivolto nei confronti di una donna di destra. Forza Elena“.