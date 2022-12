Mille euro in più in busta paga. «Così veniamo incontro ai nostri dipendenti»

L’inflazione si fa sentire, e così l’azienda accorre in aiuto dei dipendenti. La Facco Corporation, azienda orafa di Camisano Vicentino, ha deciso di destinare ai suoi 30 dipendenti un bonus nominale del valore 1000 euro sulla busta paga di dicembre. Si tratta di un gesto tramite il quale la direzione dell’azienda possa venire incontro ai lavoratori, gravati dal caro bollette e dai costi lievitati.

«Non è la prima volta che prendiamo iniziative del genere – spiega il patron, Gilberto Facco -. In questi ultimi mesi ci sono state alcune difficoltà per a causa degli aumenti dei costi di bollette e della vita in generale, e ho sentito la necessità di fare sentire la vicinanza ai nostri dipendenti, per farli sentire parte di un gruppo che guarda i bisogni di ciascuno, come una vera e propria famiglia. Abbiamo quindi deciso di destinare 1000 euro di welfare, non collegata a nessun obiettivo se non la presenza».

A detta di Facco, la scelta di destinare la somma agli impiegati è stata una vera e propria esigenza. «Si tratta di qualcosa che, come direzione, ci siamo sentiti in dovere di fare, senza guardare alcun numero dell’azienda. Visto il periodo difficile, se c’è da fare uno sforzo dobbiamo farlo tutti. Qualcuno ha ringraziato - conclude Gilberto Facco -, ma credo che sia io a dovere ringraziare i dipendenti, perché se l’azienda va bene va bene per tutti, ed è merito di tutti».