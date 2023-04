Il party esclusivo tra uccelli, mortaretti, militari Usa e polemiche

Durante la serata del 21 aprile a un certo punto in via Piave la circolazione sarebbe divenuta un terno al lotto. Le auto parcheggiate a bordo strada avrebbero reso complicato il transito delle altre vetture. Il motivo? Si sarebbe trattato dei veicoli degli invitati ad un party alto di gamma organizzato, (del cui svolgimento la Prefettura di Vicenza avrebbe informato l'amministrazione di Grumolo) presso Villa Canal, una residenza molto rinomata e molto ricercata per happening di vario genere dai matrimoni agli eventi business fino, appunto, alle feste private come quella di avantièri. Alla quale sarebbe stato invitato «un gruppo assai nutrito» di alti ufficiali delle forze armate Usa per festeggiare con tutti gli onori il loro ritorno da alcuni teatri di guerra: questa almeno è l'indiscrezione che gira fra i residenti. Ignoto è il committente mentre in più di una occasione sono stati notati i mezzi delle forze dell'ordine e di quelli delle forze di sicurezza. In serata poi sarebbe accaduto dell'altro. Ad una certa ora infatti avrebbe preso il via uno spettacolo pirotecnico di tutto rispetto. Il quale però avrebbe fatto storcere il naso agli animalisti per i problemi legati alla quiete dei volatili: molte specie dei quali in questa stagione affrontano il periodo della riproduzione. Il risentimento ha fatto capolino sulle chat di paese nonché su alcuni social network. Ma come la pensano al riguardo i vertici dell'amministrazione comunale in una con la direzione di Villa Canal? Chi scrive ha contattato direttamente quest'ultima nonché il sindaco di Grumolo delle Abbadesse Andrea Turetta: da entrambi i versanti però, almeno per il momento, non è giunto alcun commento. Nessun commento è giunto anche da contrà Gazzolle. A confermare l'accaduto invece è Giorgio Magnani ex consigliere comunale grumolese. Il quale in una nota diramata ieri 22 aprile fa sapere che «a villa Canal sono stati sparati dei fuochi artificiali». Magnani denunciando quanto accaduto si domanda «come mai le associazioni dei cacciatori presenti nel territorio» non abbiano preso posizione al riguardo.