Michele Merlo (Mike Bird) in gravi condizioni, il tweet della coach Emma

Il 28enne rosatese fu seguito dalla cantante, già vincitrice del talent show, nell'edizione 16 del programma Mediaset. Appresa la notizia del ricovero d'urgenza, i social sono stati sommersi di messaggi da parte dei big della musica, e non solo

Sono momenti di grande apprensione circa le condizioni di salute di Michele Merlo, il cantante rosatese classe 1993, cresciuto tra Italia e Inghilterra, tra i finalisti di Amici 16. Il giovane dopo una breve esperienza ad X Factor 10 venne scelto quale concorrente del talent show Mediaset.

Dopo l'accesso al serale vestì la casaca dei bianchi (insieme all'altro vicentino, Thomas Bocchimpiani) seguito inizialmente dai coach Morgan, Alessandra Celentano e Boosta.

Dopo l'abbandono di Morgan, subentrò Emma Marrone che si spese molto per il giovane cantante e, proprio in queste, la cantante ha lasciato un tweet rivolto al vicentino.

Forza amico mio!

Non mollare ??

Ti voglio bene Michele! — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 5, 2021

A ruota sono seguiti una serie di messaggi di apprensione ma anche di incoraggiamento di altri allievi del talent come Riky (Riccardo Marcuzzo) il quale ha scritto: "Sono angosciato e mi sento impotente. Tante volte ci si arrabbia per cose inutili. Sono con te", Oliviero Bifulco (ballerino), Marta Mason (cantante): "Michele, ragazzo fragile e sensibile, voglia di spaccare il mondo ed essere incompreso. Non te ne andare".

E ancora, Ermal Meta, Federico Rossi del duo Benji e Fede, Aka7even, Francesco Facchinetti.