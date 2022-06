"Michele tra le righe" è sold out: Manuel Bortuzzo testimonial dell'evento

Registra già il tutto esaurito la partita di beneficenza tra Play2Give e l'associazione solidale Romantico Ribelle, che si terrà lunedì prossimo, 6 giugno, alle ore 20.30, allo Stadio comunale di Rosà (via Monsignore Filippi, 11), nel primo anniversario dalla morte di Michele Merlo. La sfida sarà trasmessa in diretta Twitch sul canale Play2Give: a bordo campo, tra gli altri, Alice De Bortoli, Luca Abbrescia, Gigi Zini. Parallelamente sarà predisposto l’hashtag ufficiale dell’evento #romanticoribelle.

Colonna sonora dell’evento è “Farfalle”, brano inedito di Michele Merlo, pubblicato lo scorso 27 maggio, trasmesso in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Agli ospiti già annunciati ZW Jackson, Riki, Moreno, Jacopo ET, Boosta, Enzuccio, Sergej, Il boss del freestyle, Thomas Bocchimpani, Alberto Bertoli, Federico Baroni e Paolo Vallesi si aggiungono ora Francesco Cicchella, Riccardo Aldighieri, Bugo, Tancredi, Rea, Andrea Pisani dei Panpers, Matteo Diamante, Federico Rossi e Blind. Non hanno voluto far mancare la loro presenza anche Sergio Pellissier, Fabio Viviani, Mimmo di Carlo e Stefan Schwoch ed Enrico Ruggeri, presidente della Nazionale Cantanti, che ha voluto così suggellare il binomio tra Play2Give e Nazionale Cantanti.

Presente all’evento in qualità di testimonial, Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore triestino rimasto invalido a seguito di un colpo d’arma da fuoco a Roma, simbolo del non perdersi d’animo e di reazione ai gravi problemi della vita con coraggio e determinazione.

Particolarmente toccante, prima della partita, si annuncia la performance canora di Alberto Bertoli, figlio di Pierangelo, sulle note di “A muso duro”, popolare brano prodotto dal padre nel 1979 e riproposto da Michele nella sua avventura ad Amici.

L’incasso della partita sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza Onlus per sostenere i progetti di ricerca ed assistenza alle malattie pediatriche e all’Associazione Romantico Ribelle, nata con lo scopo di tenere vivo il ricordo di Michele, ma anche di far conoscere la sua arte, il suo forte desiderio di verità e le sue battaglie tese a rendere merito agli artisti emergenti. .

L’evento, che vanta il Patrocinio della Regione Veneto e del comune di Rosà, è realizzato con il sostegno di BPER Banca, in collaborazione con Givova, Sponsor Tecnico di Play2Give e Nazionale Italiana Cantanti, che per l’occasione vestirà anche la squadra dell’Associazione Romantico Ribelle coordinata dalla famiglia di Michele Merlo.