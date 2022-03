Il ricordo di Mike Bird vive in Romantico ribelle: "L'associazione è finalmente realtà"

"Abbiamo tanti progetti per tenere vivo il ricordo di Michi". L'associazione Romantico ribelle, nata proprio con l'obiettivo di far conoscere l'arte del giovane cantante rosatese, scomparso prematuramente nel giugno scorso per una grave emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante, prende forma.

Nei giorni scorsi sono infatti stati firmati l'atto costitutivo e lo statuto dando così il via ufficiale a "Romantico Ribelle". Presidente onorario dell'associazione è Martino, l'inseparabile fido di Michele Merlo.

La notizia è stata data attraverso i social. Entusiasti i genitori di Michele, Domenico e Katia.