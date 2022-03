Da Capo Nord al 1000 curve in sella al Ciao

É di recentissima notizia la partecipazione di Mirco e Alice alias MIRAL alla importante run mototuristica 1000 CURVE. L’impresa della coppia formata da Alice Zanni, 38 anni e Mirco Targon, 47 anni, fino a Capo Nord con il motorino stellare Ciao, ha riscosso un tale successo da spingere l’organizzazione del 1000 CURVE ad invitarli come testimonial della manifestazione più prestigiosa d’Italia.

“Con MIRAL condividiamo molti degli aspetti che il 1000 Curve contiene - spiega Michele Piersantini, ideatore tracciatore e manager della run mototuristica - Il nostro progetto di viaggio, infatti ha come obbiettivo il divertimento, quel divertimento spensierato e leggero degli adolescenti di un tempo, di percorrere centinaia di km tra le meraviglie del nostro Paese fatto di mille sfumature, emozioni e gente autentica”

“Le 1000 curve delle Marche”, è un evento nato da un’idea di Michele Piersantini (figlio d’arte, il padre egiziano ha partecipato alla Paris Dakar del 1984) e Claudia Baratti sua socia, che mettendo insieme la passione per la moto, per il turismo e la competizione sportiva lo hanno fatto diventare anche un ottimo strumento di promozione del territorio.

La precedente edizione, con partenza da Camerino, ribattezzata dagli organizzatori “Rebuild Edition”, era nata con l’intento di sostenere, attraverso questo tipo di mototurismo, il territorio colpito dal sisma del 2016, facendo registrare 186 partecipanti ed individuando 54 punti quali tappe e luoghi in cui acquisire i timbri di convalida dei punti.

È possibile l’iscrizione di motociclisti singoli o in coppia, sia uomini che donne, nonché di gruppi e Motoclub per i quali è prevista una classifica finale sulla base della somma dei punti accumulati attraverso le tappe scelte per il proprio percorso.

Anche se l’organizzatore ha taggato la manifestazione con l’hashtag #notforall (#non per tutti), l’invito rivolto ai motociclisti locali è quello accedere direttamente al sito www.1000curve.com, per prenotare la propria partecipazione;.

La nuova sfida del rider assoluto è pertanto la partecipazione a “La 1000 curve delle Marche”, programmata per il prossimo 25 e 26 marzo 2022: la Regione Marche, l’Unione Montana del Catria e Nerone, il Moto Club Cagli hanno già acceso il motore.

1000CURVE, che si è imposta come punto di riferimento nel panorama degli eventi del 2022, è risultata la vera novità nell’ambito del mototurismo.

La sua formula così accattivante e versatile permette la partecipazione di un ampio range di tipologie di equipaggi: dal corsaiolo al riflessivo, dall’occasionale al quotidiano senza distinzioni di categoria ma con una unica passione : la moto.

Un evento dove non conta la velocità ne il tempo ma semplicemente le curve percorse in un sistema di monitoraggio che permette al pilota di scegliere le mete e gli itinerari… le strategie.

Ma come funziona? 1000 CURVE è semplice nel suo funzionamento diabolico nella sua realizzazione.

L’unità di misura non è il tempo e nemmeno la velocità, ma il numero di curve affrontate.

Nel road book cartaceo sono indicati il punto di partenza e il punto di arrivo e i check point di passaggio obbligato. Il percorso per raggiungere questi punti di controllo sono liberi e programmabili da ogni equipaggio.

I punti curva possono essere aumentati se si visitano i cookies, luoghi selezionati dall’organizzazione (cantine produttrici di vini, birrerie artigianali bar particolari ecc ecc) che bolleranno il road book per la certificazione di passaggio.

Più cookies si visitano più in alto si sta nella classifica ma attenzione a non esagerare: i check point e l’arrivo chiudono ad un orario preciso al millesimo e se trovi traffico o sei ingordo rischi di rimanere fuori.

Ora non resta che iscriversi.. Come?? vai su 1000curve.com e da lì entri nel mito.

WWW.1000CURVE.COM è il sito dove ci si può iscrivere e dove sono spiegate tutte le informazioni relative il regolamento, costi e quant’altro serve per convincersi che il 1000CURVE ha veramente i numeri per appassionare.