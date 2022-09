Meteo Veneto: nel weekend piogge, rovesci e anche qualche temporale

Venerdì tempo ancora stabile con cielo prevalentemente soleggiato ma con nubi alte in aumento dalla sera. Sabato mattina cielo sporco di nubi con i primi rovesci sparsi attesi solo dal pomeriggio, più diffusi sui settori meridionali e occidentali della regione. Ma sarà tra la sera e la notte successiva che il maltempo farà sul serio, con piogge abbondanti e fenomeni localmente temporaleschi di forte intensità.

Secondo le previsioni di Federico Brescia di 3bmeteo, saranno interessate tutte le aree del Veneto ma in modo più organizzato l’area del Delta e il Veneziano. Possibili criticità idrogeologiche. Domenica mattina residue piogge ma tempo nel complesso in miglioramento con schiarite dal pomeriggio. Previsto il fenomeno dell’acqua alta a Venezia, con una marea stimata intorno ai 95-100cm nella notte tra sabato e domenica. Vento forte di Scirocco. Sabato temperature massime non oltre i 22°C, domenica invece valori compresi tra 22 e 24°C. Settimana prossima in compagnia di un clima autunnale.

Per quanto riguarda Vicenza, tempo stabile fino a sabato mattina ma con nuvolosità in graduale aumento. Tra sabato pomeriggio e domenica mattina attese piogge abbondanti. Migliora domenica pomeriggio. Temperature minime in leggero rialzo, massime in calo sabato.