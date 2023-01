Svolta invernale da metà mese: in arrivo freddo, pioggia e neve anche a quote basse

Tante nubi di passaggio offuscheranno i cieli del Veneto in questo fine settimana, ma senza portare fenomeni particolarmente rilevanti. Tuttavia un cambiamento sostanziale dello scenario meteorologico è dietro l'angolo, già a partire dall'inizio della prossima settimana. “ Sul Veneto si avvertono gli effetti dell'afflusso di correnti umide atlantiche – spiega Federico Buscemi, meteorologo di 3bmeteo.com – che provocano soltanto un passaggio innocuo di nubi alte e stratiformi. Nubi un po' più compatte si addensano sulle Dolomiti, con deboli precipitazioni che si presenteranno sul Cadore nel tardo pomeriggio di venerdì, risultando nevose a partire mediamente dai 1200-1300 metri di quota. In pianura invece, solo nubi e nebbie nella prima metà del giorno, più probabili su Rodigino, Polesine e basso Veronese.”

Perturbazione in arrivo, con pioggia e neve. “Da domenica sera cambia lo scenario meteorologico – annuncia Buscemi – con l'arrivo del vero inverno, seppur in ritardo. Una perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico porterà precipitazioni diffuse e un calo delle temperature. La neve scenderà a quote inferiori ai 1000 metri sulle Dolomiti, specialmente lunedì, quando potrà cadere fino a quote collinari. Si tratterà probabilmente soltanto dell'inizio di un periodo decisamente più dinamico e dalle caratteristiche finalmente invernali.”