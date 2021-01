Il mercato dell'antiquariato di Vicenza è annullato questa domenica

Mercato dell'antiquariato, annullato l'appuntamento di domenica 10 gennaio, visto il perdurare dello stato emergenziale legato alla diffusione del Covid 19.

É' un appuntamento che ogni mese riempie con migliaia di visitatori il centro di Vicenza, con le sue centinaia di bancarelle che propongono vintage di tutti i tipi è tra i più importanti mercati dell'Antiquariato in Veneto.

L'Amministrazione comunale ha deciso di annullare l'appuntamento di gennaio, visto il perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per evitare situazioni di assembramento, come richiesto dal Governo e ribadito più volte anche dal presidente della Regione Veneto.



“Visto il permanere dello stato emergenziale, ci troviamo costretti ad annullare anche l'appuntamento con il mercato dell'antiquariato in programma questo mese – sottolinea l'assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine -. Ringrazio gli organizzatori per la consueta collaborazione e disponibilità. Si tratta di un evento divenuto, ormai, parte della storia della città e che ci auguriamo di riproporre appena ci saranno le condizioni per ripartire in sicurezza”.