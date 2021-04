Mercato dell'antiquariato, salta l'appuntamento di domenica

Sebbene in zona arancione sia consentito svolgere i mercati regolamentati, come avvenuto a marzo, l'amministrazione comunale ha deciso di annullare anche la data dell'11 aprile

Domenica 11 aprile non si terrà il mercato dell'antiquariato, organizzato da "Non ho l'età" e in programma ogni seconda domenica del mese a Vicenza. É un evento che ad ogni appuntamento attira migliaia di visitatori in centro storico, con le sue centinaia di bancarelle che propongono vintage di tutti i tipi è tra i più importanti mercati dell'Antiquariato in Veneto.

Come avvenuto per la precedente edizione, l'amministrazione comunale ha deciso di annullare anche l'appuntamento di aprile sebbene in zona arancione sia consentito svolgere i mercati regolamentati.

“Una decisione sofferta, presa nonostante il dpcm consenta lo svolgimento dei mercati regolamentati in zona arancione - spiega l'assessore alle attività produttive e al turismo Silvio Giovine -. La sperimentazione dell’ultima edizione in viale Roma e Campo Marzo ci ha permesso di svolgere un evento estremamente attrattivo e in totale sicurezza per tutti. Oggi però, visto che purtroppo non siamo ancora usciti da questo incubo, come forma di rispetto verso le tante attività costrette alla chiusura ci è sembrato doveroso prendere questa decisione. Dispiace per gli espositori e gli organizzatori che anche questa volta hanno dimostrato grande senso di responsabilità e collaborazione. La scelta è stata ponderata anche per tutelarli da polemiche strumentali".