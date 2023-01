Mercato dell'Epifania, tante persone affollano viale Roma

Dalla mattina alla sera di ieri vicentini e turisti hanno affollato la strada che congiunge il centro storico alla stazione e che attraversa Campo Marzo, richiamati dai prodotti tradizionali, merci di qualità consone alle festività, tra cui dolciumi e calze della Befana.

Il mercato, organizzato dall'assessorato alle attività produttive e dall'associazione “Non ho l’età”, proseguirà oggi, 6 gennaio, dalle 9 alle 19.

Immancabili i banchi con dolciumi e calze della Befana, che fanno sognare i più piccoli, affiancati da una selezione di prodotti enogastronomici, dalle piccole produzioni di miele e di liquori alle ghiottonerie regionali, che ingolosiscono i più grandi.

Iniziative collaterali

La più antica rappresentazione dei Magi che offrono i doni a Cristo presente in terra vicentina, la lastra del IV secolo conservata al Museo Diocesano, e il prezioso dipinto di Fogolino esposto al Museo civico di Palazzo Chiericati, in cui un sontuoso corteo con cavalieri e dame, paggi e falconieri, nani di corte e animali esotici (elefanti, cammelli e scimmie) mescolati a pastori, cacciatori e piccoli animali domestici si uniscono per rendere omaggio al Bambino, fanno parte di un itinerario che condurrà poi nella chiesa di Santa Corona e nella Cattedrale. L'itinerario può essere percorso in autonomia utilizzando la mappa che si può scaricare dal sito www.nonholeta.com e che sarà disponibile nel formato cartaceo all'Ufficio informazione e accoglienza turistica di piazza Matteotti, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 17.30 e al Museo Diocesano in piazza Duomo aperto dal martedì alla domenica dalle 9 alle 17.

In occasione del Mercato dell’Epifania il criptoportico romano di piazza Duomo sarà aperto anche oggi, venerdì 6 gennaio, in via straordinaria dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Venerdì 6 gennaio in viale Roma si terranno tre esibizioni di campane copte, alle 10, alle 11, alle 12. L'iniziativa è a cura di Livio Zambotto e Andrea Comparin e della Scuola Campanaria di San Marco.

Per consentire lo svolgimento del mercato, viale Roma rimarrà chiusa al traffico dalle 24 di mercoledì 4 gennaio alle 24 di venerdì 6 gennaio.