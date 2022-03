Servizi mensa e scuolabus, aperte le iscrizioni online

È stata aperta in questi giorni la procedura di iscrizione online per usufruire dei servizi mensa e scuolabus per l’anno scolastico 2022/23. Sarà possibile fare domanda fino al 30 giugno.

I nuovi utenti potranno procedere all’iscrizione online solo con le credenziali Spid. Le famiglie dovranno collegarsi al portale genitore (https://www2.eticasoluzioni.com/vicenzaportalegen) e cliccare sulla barra azzurra “Nuova iscrizione con myid-spid”. I residenti nel Comune di Vicenza con Isee non superiore a 11.917,13 potranno fare richiesta di agevolazione per il pasto entrando nella sezione “Autodichiarazione DSU/ISEE” e compilando i campi previsti.

Per gli utenti già iscritti alla mensa e al trasporto, invece, la riconferma sarà automatica. I residenti nel Comune di Vicenza con Isee non superiore a euro 11.917,13 potranno comunque fare richiesta dell’agevolazione per il pasto tramite il portale genitore con le credenziali Spid.

In caso di intolleranze e allergie alimentari è necessario allegare il certificato medico in fase di iscrizione.

Per coloro che non sono in grado di effettuare autonomamente l'iscrizione è previsto uno sportello di supporto all’Informagiovani, in Levà degli Angeli 7, solo con appuntamento telefonico allo 0444/222045 nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15:30 alle 18:30; martedì dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30; giovedì dalle 10 alle 13.

Maggiori informazioni nel sito del Comune di Vicenza (https://www.comune.vicenza.it/cittadino/scheda.php/42728,46060).