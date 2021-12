Tragedia per una famiglia, bambina di soli 2 anni muore per una meningite fulminante

Hanno fatto di tutto per salvare la piccola Aurora Benetton, portata via il giorno di Santa Lucia da un male subdolo, una meningite batterica non contagiosa. La piccola non aveva ancora due anni, li avrebbe compiuti il prossimo marzo.

La famiglia – che risiede ai confini tra le provincie di Verona e Vicenza - quando una febbre improvvisa ha colpito la bambina è subito corsa in ospedale: prima a San Bonifacio e poi al polo specialistico di rianimazione pediatrica del San Bortolo.

L’equipe del polo berico ha fatto il possibile per salvare la vita ad Aurora ma, purtroppo, poche ore dopo il ricovero la bimba è spirata. Le cure, per quanto avanzate, non sono riuscite a fermare l’assalto dei batteri mortali. La morte di Aurora ha gettato nella disperazione la famiglia e la comunità di Illasi, a cominciare dalla scuola dell’infanzia San Giuseppe di Illasi, in provincia di Verona, dove andava la piccola. Da loro è arrivato l’invito a tutta la comunità di accedere una candelina che è stata esposta sui davanzali delle case della piccola comunità veronese con una preghiera per la bambina.

I funerali della piccola Aurora Benetton saranno celebrati sabato alle 10, nella parrocchia di Tregnago.