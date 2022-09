Memorial Paolo Rossi, al via la prima edizione: in campo anche le giovanili del Lane

Avrà luogo a Bucine, in provincia di Arezzo, nei giorni 3 e 4 settembre, nel campo sportivo a lui intitolato, il Memorial Paolo Rossi.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, organizzata dall’Accademia Italiana Paolo Rossi, vedrà gareggiare all’interno di un torneo, nel rispetto del regolamento ufficiale Figc, i giovani calciatori di quattro squadre in cui Rossi ha militato e fatto le esperienze che hanno contribuito alla sua crescita sportiva e personale.

"Siamo orgogliosi di ospitare questa prima edizione del Memorial Paolo Rossi - dice Nicola Benini, sindaco di Bucine - Già un anno fa abbiamo deciso di intitolare proprio al Campione del Mondo il nostro stadio a testimonianza della gratitudine e della stima che i suoi concittadini nutrono ancora per lui".

A scendere in campo saranno le giovanili delle società sportive del Coiano Santa Lucia Prato Social Club, in rappresentanza di Prato, città dove Paolo Rossi è nato e ha mosso i primi passi nel mondo del calcio; il Bucine Asd di Bucine, luogo in cui il campione ha trascorso molti anni insieme alla sua famiglia; il Lr Vicenza, la città in cui il calciatore ha confermato il proprio talento, è divenuto padre per la prima volta (vi è nato il figlio Alessandro) e di cui è stato cittadino onorario; l’ Ac Perugia Calcio Srl della città umbra dove Paolo ha giocato e in cui sono nate la moglie e le figlie.

"L’intento – spiega Federica Cappelletti, moglie di Rossi – è di regalare ai giovani il sogno di giocare a calcio, con i valori di Paolo Rossi: sana competizione, fair play, determinazione, spirito di squadra. In campo, tra sabato pomeriggio 3 settembre e il 4 mattina, oltre 100 ragazzi con il sogno del pallone e perché no, un domani della maglia Azzurra che ha trasformato Paolo Rossi in Pablito".

Il Memorial Paolo Rossi fa parte di un progetto più ampio che intende unire le quattro città coinvolte e le relative società sportive in un vero e proprio gemellaggio in onore dell’icona del calcio italiano e internazionale. Tra gli obiettivi prefissati con questa iniziativa c’è quello di coinvolgere altre squadre che abbiano un legame con la carriera e la storia di Paolo Rossi, facendolo diventare un evento sportivo di carattere internazionale, rivolto a squadre giovanili del panorama professionistico italiano, estero, maschile e femminile.

Il programma del torneo è consultabile qui