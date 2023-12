AAA medici di base cercansi, il Comune dà in concessione gratuita l'ambulatorio

L’Amministrazione comunale di Bassano del Grappa cerca nuovi medici di base per la riapertura di un ambulatorio a Campese. A tal proposito il Comune concede anche a titolo gratuito alcuni locali di proprietà situati in piazza Teofilo Folengo.

L’iniziativa arriva dopo una recente procedura per l’assegnazione degli spazi a titolo oneroso, che si è conclusa lo scorso 27 ottobre con la mancata presentazione di manifestazioni di interesse.

Negli stessi locali avevano operato due medici per circa otto anni, fino alla cessazione dell’attività e alla disdetta del contratto nel mese di settembre del 2020, lasciando un’intera comunità priva di alcun medico di base.

“Siamo in presenza di una grave carenza che vogliamo a tutti i costi colmare – spiega il sindaco, Elena Pavan – in quanto parliamo di un quartiere geograficamente distante dal capoluogo, e nel quale vivono molte persone anziane. Pur consapevoli della carenza di medici in tutto il territorio, non possiamo accettare l’assenza di un presidio territoriale per l’assistenza sanitaria di primo livello proprio a Campese. Per questo rilanceremo una nuova procedura, prevedendo la concessione degli spazi a titolo gratuito e rinunciando ad ogni introito per le casse comunali. E qualora non emergessero manifestazioni di interesse, avvieremo una trattativa diretta con chiunque si renda disponibile”.