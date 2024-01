Medici di base introvabili, il caso Campese: dopo tre anni l'ambulatorio riapre

La carenza di medici di base è un mal comune in tutto il Veneto. Secondo i dati diffusi dalla Cgil sono 1.513 le zone carenti in tutta la regione. Mancano 784 di medici di base, 35 di pediatri, 635 di guardie e 59 di 118. Tra le aree scoperte c'è quella di Campese, quartiere di Bassano, dove avevano operato due medici per otto anni, fino alla cessazione dell'attività. Dal settembre 2020 però l'ambulatorio è rimasto chiuso e i mille abitanti del quartiere, per lo più anziani. hanno dovuto fare la spola con il capoluogo e i comuni limitrofi.

"All’inizio avevamo due medici - spiega Deniz Caron, presidente del quartiere di Campese - uno è andato in pensione e l’altro è rimasto per un periodo e poi si è spostato".

L'Amministrazione, guidata dal sindaco Elena Pavan, ha cercato in più modi di riportare i camici bianchi in paese concedendo anche a titolo gratuito i locali di proprietà comunale in piazza Teofilo Folengo, dal momento che la procedura precedente era andata deserta.

Nei giorni scorsi la svolta, a Campese arriverà il dottor Domenico Battaglino, già medico di base con un ambulatorio attivo a Bassano.