Matteo Marzotto insignito dell'Ordine al Merito della Repubblica da Mattarella

Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, esprime le sue congratulazioni a tre cittadini veneti, Carlotta Mancini, Matteo Marzotto e Rudi Zanatta, per essere stati insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica dal Presidente Mattarella. I tre sono stati definiti come "veri campioni della grande realtà del Veneto, composta da persone che si impegnano a beneficio della società a qualsiasi età e professione, consapevoli dell'importanza di dedicarsi agli altri e di non lasciare nessuno indietro".

La dichiarazione di Zaia fa riferimento alla cerimonia in cui il presidente della Repubblica Mattarella ha insignito 30 cittadini italiani, tra cui appunto i tre veneti, del titolo di "Eroi" della quotidianità, in riconoscimento dei loro eccezionali contributi alla società. Carlotta Mancini ha dedicato il suo impegno alla sicurezza stradale, Matteo Marzotto finanzia progetti per la lotta alla fibrosi cistica dopo aver vissuto un lutto familiare, mentre Rudi Zanatta ha fondato un'associazione per realizzare i sogni di bambini e ragazzi affetti da patologie oncologiche gravi.