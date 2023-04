Non è un pesce d'aprile. Il 1° aprile scorso l'ex sindaco di Vicenza Achille Variati ha sposato la sua Lella, Lorella Bottazzo, compagna di una vita. La cerimonia si è svolta alla chiesa dei Carmini, in città, e a celebrare il rito è stato don Mario Cristofori. Una cerimonia sentita, condivisa con gli amici di sempre.

"Una giornata bellissima, vissuta come volevamo Lella ed io - ha scritto Achille Variati in un post condiviso sui social - in modo intimo, semplice, sobrio, nella nostra chiesa dei Carmini, con le famiglie e pochi amici. Una giornata per noi due. Grazie a quanti ci hanno manifestato il loro affetto, rispettando anche la nostra scelta di una cerimonia raccolta. Evviva!"

Tra gli invitati anche Jacopo Bulgarini D'Elci al fianco di Variati nella suo mandato di sindaco.