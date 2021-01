Masterchef Italia 10, colpo di scena Irish tradito dall'Invention test mentre Igor sale in balconata

Giovedì sera è andata in onda la quarta puntata di Masterchef Italia 10. Puntata ricca di colpi di scena che ha portato all'eliminazione di uno dei due vicentini in gara. La sfida si è aperta con la preparazione di un piatto di gnocchi gourmet. Ad avere la meglio è Daiana con i suoi gnocchi con pesce e sedano rapa ha lavorato "pensando al Sud Italia, con un piede nella storia e uno nel futuro". La sua preparazione è la più saporita e la più complessa tecnicamente.

Daiana guadagna quindi un vantaggio all'Invention Test: poter scegliere quale gruppo di alimenti cucinare e comporre una cloche killer, selezionando gli ingredienti più improbabili e assegnandoli ai concorrenti, a sua discrezione (strategica). Ad avere la meglio è Antonio mentre in bilico è il bassanese Irish Soldani giudicato tra i peggi della prova. Per lui il verdetto è inesorabile, deve abbandonare per sempre la cucina di Masterchef Italia.

Arriva il momento dello Skill Test, prova molto tecnica a tre sfide. I concorrenti dovranno cimentarsi nello Yorkshire Pudding. Igor Nori, unico vicentino rimasto, si salva al primo step. Nel terzo step viene decisa l'ultima eliminazione di puntata. I peggiori della prova sono Eduard, Valeria e Sedighe. A lasciare il cooking show è Sedighe.

Alla fine della puntata Igor viene chiamato in causa da mister Canavacciulo. Il direttore di coro rivolge ai giudici una perla di saggezza made in veneto: "Se i giovani savesse, se veci i podesse".

La quinta puntata di Masterchef Italia andrà in onda giovedì 14 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre canale 455).