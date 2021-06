Monumento delle Foibe, il Comune cambia la targa: «Uccisi dai partigiani comunisti del maresciallo Tito»

È stata presentata sabato mattina la nuova targa del monumento in memoria dei Martiri delle Foibe di Montecchio Maggiore.

La cerimonia si è svolta alla presenza del consigliere regionale Milena Cecchetto, delle autorità locali, del presidente del Comitato provinciale A.N.V.G.D. di Vicenza Coriolano Fagarazzi, dei rappresentanti di alcune associazioni combattentistiche e d’arma e delle forze dell’ordine,

L’integrazione del testo riportato sulla targa è il risultato di un lungo percorso promosso da una mozione partita dal consigliere Marco Peruzzi e accolta dai consiglieri di maggioranza della Lega Salvini – Liga Veneta e della Lista Montecchio, fatta poi propria dalla maggioranza del Consiglio Comunale, “ per consentire la chiara attribuzione delle violenze alla responsabilità storico-politica da parte dei partigiani comunisti titini iugoslavi al comando del maresciallo Tito, che a guerra finita cercarono di sterminare la popolazione italiana di quella regione ”.

Così recita la targa: “In memoria delle vittime delle Foibe e dell’esodo degli italiani dall’Istria Fiume e Dalmazia perseguitati ed uccisi dai partigiani comunisti del maresciallo Tito”.