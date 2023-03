Il Famila Schio protagonista su Rai1 con Martina Bestagno

Nonna Angelina e la nipote Greta, di primo acchito non hanno saputo riconoscere la pivot del Famila Schio, Martina Bestagno, tra le protagoniste del programma Rai "I soliti ignoti". Nella puntata andata in onda martedì sera, la cestita era stata "reclutata" quale ignoto da riconoscere ma le concorrenti, inizialmente l'hanno scambiata per una portalettere.

"Ho 32 anni sono nata a Sanremo ma vivo a Schio, in provincia di Vicenza", questa la descrizione di Martina Bestagno. Solo l'indizio chiesto dalle concorrenti : "Ho sempre indossato tute ma quelle moderne sono più belle", ha portato nonna e nipote a cambiare risposta e rivalutare la vera professione ovvero: capitana della nazionale di pallacanestro.

Ebbene sì, Martina Bestagno, oltre ad essere una giocatrice del Famila Schio è anche la capitana azzurra. È tornata a vestire la camiseta orange lo scorso anno, dopo 5 stagioni alla Reyer Venezia, nelle quali aveva anche indossato i gradi di capitana. La pivot ligure, infatti, aveva già militato a Schio dal 2015 al 2017.