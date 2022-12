Il Marocco vola in semifinale, Vicenza bloccata dai tifosi

Risultato storico per il Marocco che batte il Portogallo ai mondiali del Qatar e vola in semifinale. Alla fine della partita il tifo è esploso anche per le strade di Vicenza, nella zona di viale Milano e vie limitrofe più visibile, ma anche in altri quartieri della città- I tifosi, con bandiere e magliette rossoverdi hanno iniziato a festeggiare con fumogeni, canti, sirene, botti e gente fuori da finestrini e sui tetti delle auto.