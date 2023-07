Mario Vielmo e Tarciso Bellò a palazzo Trissino, l'omaggio della città ai due alpinisti

Nei giorni scorsi il vicentino Mario Vielmo ha scritto la storia fissando il suo 13simo 8mila. Rientrato dal Pakistan, con il collega Tarcisio Bellò, è stato ricevuto dal sindaco Giacomo Possamai con l’assessore allo sport Leone Zilio. Erano presenti anche i sindaci dei Comuni di Lonigo, Pierluigi Giacomello, e di Quinto Vicentino Stefano Ferrarini, da cui provengono i due scalatori, e il presidente del Cai di Vicenza Giovanni Vaccari in rappresentanza delle sezioni vicentine del Club Alpino Italiano.

“Siamo molto orgogliosi di questo importante risultato che Mario Vielmo ha perseguito con grandissima determinazione e preparazione – ha detto il sindaco Possamai - E lo siamo ancora di più perché questo successo arriva dopo che Mario e Tarcisio, l’anno scorso, avevano saputo rinunciare all’attacco finale alla cima per le condizioni proibitive della montagna che aveva improvvisamente cambiato volto, con lo zero termico a oltre seimila metri. Un insegnamento, quello della capacità di valutare il pericolo e saper fermarsi, importante quanto lo spirito di sacrificio con cui Vielmo ha preparato e portato a termine questa nuova spedizione. Senza dimenticare la grande umanità che contraddistingue questi nostri scalatori, impegnati a promuovere, nel poverissimo quanto suggestivo nord del Pakistan, la costruzione del Cristina Castagna Center, un centro dove far decollare la prima Scuola nazionale di alpinismo pakistana”.