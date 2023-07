Mario Vielmo fissa il suo 13esimo Ottomila sul Nanga Parabat

"Ha raggiunto il suo 13esimo ottomila senza ossigeno", soddisfazione piena nelle parole di Stefania Vielmo che attraverso i social racconta l'ennesima impresa del fratello impegnato nella scalata del Nanga Parbat (8126 mt).

Dai social arriva un primo resoconto: "Dopo una lunghissima notte passata a campo 4, in cinque in una tenda da tre, ad aspettare che calassero le fortissime raffiche di vento, questa mattina all'alba è partito per la scalata verso la cima, raggiunta intorno alle 16. Così Mario ha raggiunto la vetta del suo 13mo Ottomila, il Nanga Parbat a 8126m. Nel pomeriggio sono saliti in vetta anche Nicola Bonaiti, Juan Pablo Toro, Valerio Annovazzi e il pakistano Muhammed Hussein. Tutti senza uso di ossigeno supplementare".

Impresa applaudita in primis dai suoi concittadini: "Tutta Lonigo era con te in questa ennesima impresa, grazie Mario! - ha dichiarato il sindaco di Lonigo Pierluigi Giacomello - Fuoriclasse e orgoglio leoniceno!".

La partenza il 24 maggio scorso con con Tarcisio Bellò e Nicola Bonaiti. Una partenza in punta di piedi dal momento che "l'anno scorso ci siamo ritirati, per le pericolose condizioni che si erano create dal caldo torrido - aveva scritto sui social - Speriamo che questo 2023 ci porti un po' di fortuna". E a quanto pare, fortuna e caparbietà l'hanno portato a conquistare il suo 13esiom 8mila.