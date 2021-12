Maria Pia Morelli vince il premio "Porta d’oriente 2021"

Alla scrittrice e illustratrice vicentina di Bassano del Grappa Maria Pia Morelli, è andato il “Premio Porta d’Oriente 2021 per la letteratura per l’infanzia”. Il premio è stato consegnato a Bari da Cettina Fazio Bonina, presidente della giuria, della quale fa parte fa parte anche la scrittrice e psicoterapeuta Vera Slepoj.

La giuria ha scelto di premiare Maria Pia Morelli per le fiabe illustrate della collana di libri per bambini e bambine “Agata allegra Mucci”, storie che diffondono buoni sentimenti, amore per l’arte, il territorio e la natura e parlano di amicizia, coraggio, solidarietà.

«I libri Agata allegra Mucci – si legge nella motivazione - veicolano alle giovani generazioni messaggi positivi di amore, accoglienza, rispetto delle persone, degli animali, dell’ambiente e verso arte e musica, attraverso protagonisti e protagoniste che rappresentano la speranza e il coraggio di costruire un futuro migliore per sé e per gli altri. I personaggi sono piccoli ambasciatori delle città italiane, dell’ambiente, dell’arte, delle montagne, del mare».

La collana di libri “Agata allegra Mucci” è diventata anche una mostra itinerante che ha già fatto tappa a Cittadella (Padova), Vicenza, Cortina, Bari e continua a girare l’Italia con le tele dipinte da Maria Pia Morelli ad acquarello e tecnica mista. I nuovi volumi della collana “Agata allegra Mucci” (Linea Edizioni) sono “Agata allegra e il pennello di Giambattista Tiepolo” e “Agata allegra e la missione Save the cats di Gregorio e Uma”.