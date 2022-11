Bake off Italia 2022, aspirante pasticcera in lizza per il titolo

Un'altra Cracco si affaccia nell'olimpo della cucina...di prestigio. Dopo lo chef stellato Carlo Cracco è il momento di Margherita, 22enne valdagnese, concorrente di Bake Off Italia - dolci in forno, in onda su Real time. La giovane è infatti la prima semifinalista del programma condotto da Benedetta Parodi e che vede tra i giurati Tommaso Foglia, Damiano Carrara ed Ernst Knam. Il format è arrivato alle battute finali e per la vicentina c'è in palio il titolo di miglior aspirante pasticcera d'Italia.

Margherita, si è distinta tra le varie prove e ha conquistato il grembiule blu che le ha dato l'accesso alla semifinale. Il programma è stato registrato durante l'estate per cui, quello che sta passando su Real Time, è la sintesi di quanto accaduto sotto il tendone di Villa Borromeo D'Adda, ad Arcore.

Le anticipazioni

Questa sera, venerdì 25 novembre, andrà in onda la semifinale che, come trapela dalle anticipazioni pubblicate sul web, vedrà la vicentina primeggiare tra le varie sfide. Il tema centrale della penultima puntata sarà la pasticceria moderna.

Si partirà con la prova creativa dove la 22enne di Valdagno dovrà aprire la busta blu che ha conquistato la scorsa settimana e che la pone in una situazione di privilegio rispetto agli altri concorrenti (Ginevra, Chiara, Leo e Davide). Lei potrà infatti scegliere un dolce, tra quelli proposti dai giudici, da rivisitare. Ma non solo, potrà infatti assegnare un dolce ad un altro concorrente.

La seconda prova sarà più tecnica. I concorrenti dovranno infatti realizzare dolci a forma di “mattarello“ mentre l'ultimo test, che decreterà l'eliminato e di conseguenza i finalisti del programma, consisterà nella realizzazione di una torta nuziale a tre piani. Compito da realizzare in poco più di tre ore. Secondo quanto trapela dal web, l'eliminato sarà Leo e di conseguenza i finalisti saranno: la vicentina Margherita, Chiara, Ginevra e Davide.

Chi è?

Margherità Cracco è una giovane studentessa che ha preso parte al reality un po' per gioco. Vicentina doc è la figlia del vicesindaco di Valdagno Anna Tessaro (dalla quale ha ereditato la passione per i dolci), ma da qualche tempo si è trasferita a Milano per seguire un'altra sua passione, quella della moda. Qui infatti ha iniziato l'Università e studia fashion design alla Naba.