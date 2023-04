1° maggio, mobilitazione di piazza e corteo fino alla Ederle

Primo maggio, festa dei lavoratori. Anche il capoluogo berico ospiterà una serie di iniziative e manifestazioni per dare eco ad una serie di tematiche. In piazza dei Signori, alle ore 10, Cgil, Cisl e Uil daranno vita ad una iniziativa unitaria dal titolo "Sfidiamo il futuro". Sindacati uniti sui temi di immigrazione, sicurezza sul lavoro e politiche di genere.

Il Cub sfilerà invece in corteo fino alla caserma Ederle per dire Stop alla guerra. "La guerra è contro i lavoratori e i ceti popolari - spiega in una nota la segretaria del Cub Veneto Maria Teresa Turetta - perchè produce lutti, miseria e distruzioni nei paesi aggrediti, colpisce duramente le condizioni dei lavoratori e dei settori popolari dei paesi aggressori ai quali vengono addebitati i costi della guerra, limitati i diritti sociali e annullati gli spazi di democrazia. Per questo il movimento dei lavoratori deve battersi contro la guerra e i suoi costi umani, economici e sociali".

"La presenza delle basi militari Usa e Nato in Italia e a Vicenza - sottolinea - assume in questo scenario un ruolo tragicamente importante. Per tale motivo intendiamo dare un significato particolare al 1^ maggio quest'anno partecipando al corteo organizzato dai movimenti contro la guerra". Il ritrovo sarà alle ore 15 in Vvia Fabiani, angolo Via Marani a Vicenza - quartiere San Pio X, per proseguire poi davanti ai cancelli della Caserma Ederle.