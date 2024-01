Conflitto Israele - Palestina, Vicenza si mobilita ancora: questa volta contro l'antisemitismo

Altra manifestazione a Vicenza con sullo sfondo la tragedia della guerra tra Israele e Palestina. Dopo le manifestazioni di sabato, una delle quali assolutamente pacifica organizzata dalla comunità palestinese veneta e passata inosservata per l'eco mediatico degli scontri avvenuti durante il corteo precedente dei centri sociali, questa volta la mobilitazione sarà all'insegna del NO all'antisemitismo. La manifestazione, organizzata da Più Europa Vicenza e dal magazine online ViCult e patrocinata dalle Comunità Ebraiche di Verona e di Padova, si terrà giovedì 25 gennaio, a ridosso del "giorno della memoria", sabato 27 gennaio.

"Non si tratta di un sostegno a Israele, si manifesterà per dire NO alla crescente ondata di antisemitismo che ci circonda", specifica Marco Ghiotto, direttore del magazine ViCult che questa mattina, assieme a Corrado Cortese di Più Europa Vicenza, ha presentato i dettagli dell'evento. "Siamo estremamente critici nei confronti del governo Netanyahu per come sta guidando l'esercito su Gaza e per la gestione delle colonie in Cisgiordania, ma criticare una democrazia non ci impedisce di dire no a chi vuole negare il diritto di esistere a Israele. Manifestiamo per dire no a chi dietro alla legittima e sacrosanta difesa dei diritti del popolo palestinese, nasconde odio antisionista. Manifestiamo per la pace, per chiedere il rilascio degli ostaggi israeliani, per condannare senza se e senza ma il regime terroristico di Hamas, per puntare il dito contro i nemici dell’umanità che si celano dietro il califfato, Hezbollah, Teheran e Mosca", spiegano gli organizzatori, aggiungendo: "Una manifestazione per dire forte e chiaro che nel 2024 l’antisemitismo è inammissibile e che i due popoli possono e devono convivere in uno stato federale. Sarà un momento di raccolta e di celebrazione, di libertà e di cultura. Alle ore 18, presso contra' Cavour angolo corso Palladio, luogo storico per il popolo ebraico a Vicenza, ci si troverà per affermare la nostra voglia di diritti civili e di democrazia".

Nel corso dell’evento ci saranno gli interventi del Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Verona Tomer Corinaldi e del Presidente della Comunità Ebraica di Padova Gianni Parenzo. Inoltre è prevista l’esibizione della violinista vicentina Chiara Ambrosini che eseguirà il tema di “Schindler’s List”. e verrà letto il testo del saggio di Daniela Santus, docente dell’Università di Torino, che si è rifiutata di firmare un appello pro-Palestina.

"Tutta la cittadinanza è invitata, chiunque si riconosca nei valori di civiltà e di progresso e desideri schierarsi dalla parte delle democrazie occidentali e contro i regimi totalitari che sono nostri nemici e nemici di Israele. Perché Israele, lo si voglia o no, è un pezzo della storia e della cultura europea e il destino di Israele è il nostro destino. Il destino degli europei democratici, delle persone che sanno fare i conti con la modernità, la laicità e con la libertà di tutti - concludono gli organizzatori - Netanyahu ha commesso errori enormi. Prendiamo nettamente le distanze dal suo operato e dalle idee e proposte suprematiste e nazionaliste della destra israeliana, pericolose e profondamente sbagliate per Israele, per la pace e contrarie alla nostra visione federale e liberale. Ma questa critica alla destra israeliana ci ricorda come dobbiamo essere saldamente amici, fratelli di Israele e del popolo ebraico. Israele merita un governo che si batta per la pace e la convivenza; i palestinesi si meritano una democrazia liberale, liberi dai terroristi di Hamas".