Maltempo nel Vicentino, allagamenti e alberi caduti: il vento scoperchia il tetto di un condominio

Sono stati oltre una decina gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che nella tarda serata di martedì ha interessato il V

icentino particolarmente la zona ovest della provincia dove il tetto di un condominio è stato scoperchiato per il vento.

A Montecchio Maggiore, intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tetto di un condominio di sei unità abitative andato scoperchiato dalla guaina con il distacco della grondaia e il danneggiamento dei comignoli e delle antenne. I vigili del fuoco hanno lavorato per oltre 4 ore con il personale SAF (speleo alpino fluviale) e l’autoscala per coprire con dei nylon il tetto. Una famiglia ha dovuto trovare ospitalità da parenti.

Sempre nello stesso comune i pompieri sono intervenuti per danni d'acqua e prosciugamenti in Via Luigi Galvani, Via Volpato, Via Collodi; in Via Cimarosa un automobilista è rimasto bloccato con l’auto nel sottopasso allagato da 1 metro d’acqua. Rimozione di un albero pericolante in via Papa Giovanni XXIII a Schio, in Via Trozzetti a Bassano del Grappa. Sempre danni d’acqua e prosciugamenti in via Marini e in via 29 Aprile a Schio. Ad Arzignano, danni su contatori elettrici in Via Main, grondaia pericolante in piazza Beltrame, danni d’acqua in Via Rossini.