Veneto "bombardato" dalla grandine: "Pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150g"

“Il Veneto è stato colpito duro, per l’ennesima volta in pochi giorni". Così il governatore del Veneto Luca Zaia commenta quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì, a più riprese.

La sala operativa dei Vigili del fuoco è stata tempestata dalle chiamate. Efffettuati oltre 200 interventi, altri 260 circa in attesa. Per quanto riguarda il territorio vicentino eseguiti 30 interventi, per taglio di piante e rimozione elementi pericolosi sull’altopiano di Asiago, nella zona pedemontana del Bassanese e nel basso vicentino. In attesa 5 interventi.

"Nel veronese abbiamo diversi feriti - sottolinea il presidente Zaia - un paziente in codice rosso (un ragazzo di 16 anni colpito da un ramo a Zimella), 7 in codice giallo, 27 in codice verde soccorsi dal Suem 118, a cui vanno a sommarsi alcuni accesi autonomi presso i Pronto soccorso. La grandine ha distrutto tetti, automobili, impianti industriali e artigiani. In campagna ha azzerato coltivazioni, vigneti, frutteti e serre. Le linee ferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova: la mole di persone da trasportare è elevatissima, secondo le ferrovie non sarà possibile compensare con servizi bus per tutti i passeggeri".

"Il Veneto questa notte e nelle prime ore della mattina è stato ‘bombardato’ - continua - Non si dica che si tratta di fenomeni estivi, da mettere in conto: ho numerose testimonianze di pezzi di ghiaccio grandi come mele, pesanti oltre 150g, con una potenza distruttiva estrema. Siamo di fronte, per violenza e frequenza del maltempo, a qualcosa di fuori dal comune. Questa per la nostra terra è stata ancora una notte di passione.”

“Devo ringraziare nuovamente la Protezione civile, i Vigili del Fuoco e tutti coloro che sono impegnati nell’emergenza - conclude - Dalle prime luci dell’alba sono in corso i censimenti dei danni: serve capire esattamente i perimetri delle zone colpite, che mi aspetto essere estese. I rilievi verranno aggiunti ai report già inviati, nei giorni scorsi, al Governo. Lo Stato di Emergenza regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle nuove perturbazioni. Servono ristori economici per i territori del Veneto colpiti: è quello che chiederemo allo Stato”, termina il presidente.